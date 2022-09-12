Карлос Сайнс: «Видел возможность попасть на подиум – в конце я отыгрывал у Расселла по 1,5 секунды на круге»

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Италии, отметив, что имел реальные шансы попасть на подиум, если бы не появление на трассе машины безопасности.

«Я немного расстроен тем, как закончилась гонка. Ведь я уже видел возможность попасть на подиум, она была совсем близко – на последних кругах я отыгрывал у по 1,5 секунды на круге, мы были очень быстры.

К сожалению, машина безопасности прервала гонку, которая складывалась для меня очень хорошо, в которой я был очень быстр. Я сумел совершить много обгонов и довольно рано вошел в список претендентов на попадание на подиум.

Думаю, что нам и правда удалось отыграться (после провала в темпе в последних гонках). За рулем машины я чувствовал себя как дома – особенно это касается отрезка на «софте», – и обгонял соперников. Мне кажется, что мы и правда сделали шаг вперед. Теперь нужно стараться максимально эффективно проводить гонки, и результат обязательно придет», – рассказал Сайнс.

Что случилось на Гран-при Италии: Ферстаппен победил с 7-го места, «Феррари» промахнулась со стратегией, шансов у Леклера не было

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram