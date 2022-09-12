Президент ФИА обсудит спортивные вопросы «Ф-1» с руководителями команд. Это первая встреча такого типа с 2013 года

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем проведет специальное совещание после Гран-при Италии.

В понедельник, 12 сентября, Бен Сулайем обсудит различные спортивные вопросы с руководителями команд «Формулы-1» и дирекцией гонки. Это первая встреча такого типа с 2013 года, говорится в заявлении ФИА. Собрание направлено на то, чтобы «улучшить спортивные стандарты». Кроме того, отмечается, что подобные встречи «продолжат определять направление развития «Ф-1» на будущее».

Президент Федерации уже провел ряд консультаций с гонщиками во время уик-энда в Монце.

На предстоящем собрании бен Сулайем также поделился новостями о работе удаленного центра ФИА в Женеве, о запуске которого было объявлено после спорной концовки сезона-2021.

В ФИА заявили, что инцидент с Риккардо не требовал появления красных флагов на Гран-при Италии

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