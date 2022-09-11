Гельмут Марко «Болельщики были недовольны действиями дирекции гонки – и они правы»

Советник заявил, что понимает недовольство болельщиков, которые те достаточно шумно продемонстрировали после финиша .

Марко поддержал ранее высказанную Маттиа Бинотто идею, что свист и гул болельщиков был связан с недовольством действиями , а не победой .

«Болельщики честно высказали свое мнение – они кричали и свистели потому, что были недовольны действиями дирекции гонки. И были правы. Я считаю, что правила нужно пересмотреть, пилотов нужно раньше отпускать для формирования правильного порядка в пелотоне. В особенности доработки требует правило, связанное с порядком возвращения отстающих в один круг с лидером.

Не важно, находились ли круговые между гонщиками в группе лидеров или нет, мы бы все равно увидели крайне интересный финиш. Хотя это, конечно, не относится к Максу. Потому что он в любом случае лидировал, а обогнать Макса на последних кругах – это очень непростая задача», – рассказал Марко.

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