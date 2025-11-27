Новые гравийные полосы появились на трассе Гран-при Катара
Организаторы Гран-при Катара добавили новые гравийные полосы, которые призваны предотвращать нарушения гонщиками пределов трассы.
Полосы появились на выезде из шестого и 16-го поворотов и с правой стороны от десятого. Кроме того, продлена гравийная зона на выезде из 14-го поворота.
Схема трассы:
Изображение: сайт «Формулы-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
