Новые гравийные полосы появились на трассе Гран-при Катара

Организаторы Гран-при Катара добавили новые гравийные полосы, которые призваны предотвращать нарушения гонщиками пределов трассы.

Полосы появились на выезде из шестого и 16-го поворотов и с правой стороны от десятого. Кроме того, продлена гравийная зона на выезде из 14-го поворота.

Схема трассы:

Изображение: сайт «Формулы-1»