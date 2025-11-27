  • Спортс
  • Джо Сейвард: «Должность исполнительного директора «Астон Мартин» свободна – некий Хорнер хотел бы занять именно этот пост»
4

Джо Сейвард: «Должность исполнительного директора «Астон Мартин» свободна – некий Хорнер хотел бы занять именно этот пост»

Сейвард допустил приход Хорнера в «Астон Мартин» после новостей о Ньюи.

Журналист и инсайдер Джо Сейвард сообщил, что назначение Эдриана Ньюи руководителем «Астон Мартин» не ставит точку в истории о возможном переходе экс-главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера в команду из Сильверстоуна.

В начале 2026 года Энди Коуэлл освободит кресло руководителя и исполнительного директора «Астон Мартин».

«Энди Коуэлл переместится с позиции исполнительного директора на одну из тех должностей, которые означают, что все пошло не по плану. В «Астоне» полно подобных историй, и я не буду утомлять вас списком боссов, которые приходили и уходили.

Скажу лишь, что назначение Эдриана Ньюи на пост руководителя команды – странное решение, учитывая то, что он слишком занят созданием болидов и у него нет достаточного времени на такую работу.

Ключевая особенность пресс-релиза в том, что он показывает, хоть и не говорит об этом: должность исполнительного директора теперь свободна… Как ни странно, именно этот пост хотел бы занять некий господин Хорнер. Он чем-то похож на Джеймса Бонда, так что хорошо подойдет «Астон Мартин», – написал Сейвард.

Легендарный инженер «Ф-1» впервые стал шефом команды. Разве он подходит на эту роль?!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: блог Джо Сейварда
