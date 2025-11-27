Гюнтер Штайнер: «Буду шокирован, если Пиастри не пропустит Норриса, лидируя в гонке. «Макларен» должен поддержать Ландо»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер убежден, что пилот «Макларена» Оскар Пиастри, сохраняющий шансы на титул, должен помочь лидеру сезона Ландо Норрису.
Перед заключительными двумя этапами Норрис опережает Пиастри и соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 24 очка.
«Команда должна поддержать [Норриса]. Иначе у него нет шансов. Если Оскар отнимет очки у Ландо, это будет… вау. Буду шокирован, если Оскар будет лидировать в гонке и не пропустит Ландо.
Если Оскар окажется впереди Ландо на какой-либо позиции, а мы понимаем, что у Ландо нет комфортного отрыва, возникнет вопрос – мы хотим, чтобы нас съел зверь, или все же поможем одному из пилотов?» – порассуждал Штайнер в подкасте The Red Flags.
Ранее Гюнтер призывал «Макларен» избавиться от «правил папайи» и поставить на Пиастри, когда австралиец был лидером чемпионата.
