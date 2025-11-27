Гюнтер Штайнер: «Буду шокирован, если Пиастри не пропустит Норриса, лидируя в гонке. «Макларен» должен поддержать Ландо»

Штайнер призвал «Макларен» поставить на Норриса.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер убежден, что пилот «Макларена » Оскар Пиастри , сохраняющий шансы на титул, должен помочь лидеру сезона Ландо Норрису .

Перед заключительными двумя этапами Норрис опережает Пиастри и соперника из «Ред Булл » Макса Ферстаппена на 24 очка.

«Команда должна поддержать [Норриса]. Иначе у него нет шансов. Если Оскар отнимет очки у Ландо, это будет… вау. Буду шокирован, если Оскар будет лидировать в гонке и не пропустит Ландо.

Если Оскар окажется впереди Ландо на какой-либо позиции, а мы понимаем, что у Ландо нет комфортного отрыва, возникнет вопрос – мы хотим, чтобы нас съел зверь, или все же поможем одному из пилотов?» – порассуждал Штайнер в подкасте The Red Flags.

Ранее Гюнтер призывал «Макларен» избавиться от «правил папайи» и поставить на Пиастри, когда австралиец был лидером чемпионата.

