Андреа Стелла: «Нет причин делать ставку на Норриса, пока у обоих гонщиков «Макларена» есть математические шансы»
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла сообщил, что команда не собирается менять подход и делать ставку на одного из пилотов, пока его напарник сохраняет шансы на титул.
Ландо Норрис опережает Оскара Пиастри и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 24 очка перед Гран-при Катара.
«Нет, у нас нет причин так поступать. Мы всегда говорили, что будем давать обоим пилотам шанс на итоговую победу, пока это возможно математически. Так мы и сделаем в Катаре.
Давайте не забывать: если бы кто-то сказал нам на старте сезона, что мы окажемся в такой ситуации за два этапа до финиша, мы бы на это подписались! Теперь же мы будем сражаться за золотой дубль с уверенностью и осознанием собственных сил.
Уверен, что каждый из нас с нетерпением ждет вечера пятницы и стремится предоставить Ландо и Оскару максимально быструю машину, чтобы только они сражались за титул», – заявил Стелла.
