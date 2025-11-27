  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Андреа Стелла: «Нет причин делать ставку на Норриса, пока у обоих гонщиков «Макларена» есть математические шансы»
26

Андреа Стелла: «Нет причин делать ставку на Норриса, пока у обоих гонщиков «Макларена» есть математические шансы»

«Макларен» не будет ставить на Норриса в Катаре.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла сообщил, что команда не собирается менять подход и делать ставку на одного из пилотов, пока его напарник сохраняет шансы на титул.

Ландо Норрис опережает Оскара Пиастри и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 24 очка перед Гран-при Катара.

«Нет, у нас нет причин так поступать. Мы всегда говорили, что будем давать обоим пилотам шанс на итоговую победу, пока это возможно математически. Так мы и сделаем в Катаре.

Давайте не забывать: если бы кто-то сказал нам на старте сезона, что мы окажемся в такой ситуации за два этапа до финиша, мы бы на это подписались! Теперь же мы будем сражаться за золотой дубль с уверенностью и осознанием собственных сил.

Уверен, что каждый из нас с нетерпением ждет вечера пятницы и стремится предоставить Ландо и Оскару максимально быструю машину, чтобы только они сражались за титул», – заявил Стелла.

7 интриг финала «Ф-1»: схватка за титул, $37 млн призовых и 4 дерби пилотов

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Лас-Вегаса-2025

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Катара
logoОскар Пиастри
logoАндреа Стелла
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoРед Булл
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Катара-2025. Стартовый порядок. Гонка – в 19:00
сегодня, 09:00
Гран-при Катара-2025. Расписание трансляций
вчера, 21:52
Условия титула Норриса на Гран-при Катара
вчера, 21:53
Макс Ферстаппен: «Постараюсь хорошо стартовать, а дальше действовать по ситуации»
вчера, 21:47
Фернандо Алонсо: «К третьему сегменту у нас закончились свежие комплекты шин. Так что я доволен восьмым местом»
вчера, 21:22
Андреа Кими Антонелли: «На последнем быстром круге немного перестарался и потерял контроль над задней осью болида»
вчера, 21:08
Оскар Пиастри: «Трасса в Катаре потрясающе подходит для болидов «Формулы-1»
вчера, 20:48
Джордж Расселл: «За сегодня все проехали на «медиуме» по 25 кругов – и износ передней левой шины у многих был на грани»
вчера, 20:30
Гельмут Марко: «Когда Ферстаппен рядом, большинство пилотов нервничают. Хорошо, что Пиастри впереди Норриса»
вчера, 20:05
Шарль Леклер: «Очень трудный уик-энд – машину сложно просто удерживать на трассе»
вчера, 20:04
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото