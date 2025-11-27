Оскар Пиастри о том, будет ли помогать Норрису: «Нет. У меня есть реальный шанс выиграть чемпионат»

Пиастри заявил, что не будет работать на Норриса в Катаре.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри ответил, поможет ли напарнику Ландо Норрису в борьбе за титул.

Перед Гран-при Катара австралиец отстает от лидера сезона на 24 очка. С Оскаром сравнялся гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен .

«У нас было очень короткое обсуждение по этому поводу, и ответ «нет». У меня все еще равное количество очков с Максом и есть реальный шанс выиграть чемпионат, если все сложится в мою пользу. Да, так мы будем играть.

Шансы все еще есть, и подобное уже случалось раньше. Я знаю: невозможным это назвать нельзя. В то же время я понимаю, что шанс небольшой.

Даже если я идеально проведу заключительные два уик-энда, на это нельзя полагаться – нужно, чтобы другие обстоятельства сложились в мою пользу. Я очень хорошо это понимаю. Так что просто постараюсь выступить как можно лучше, как я стараюсь делать на каждом этапе. А потом посмотрим, как сложится все остальное», – сообщил австралиец.

