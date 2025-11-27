  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри о том, будет ли помогать Норрису: «Нет. У меня есть реальный шанс выиграть чемпионат»
47

Оскар Пиастри о том, будет ли помогать Норрису: «Нет. У меня есть реальный шанс выиграть чемпионат»

Пиастри заявил, что не будет работать на Норриса в Катаре.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри ответил, поможет ли напарнику Ландо Норрису в борьбе за титул.

Перед Гран-при Катара австралиец отстает от лидера сезона на 24 очка. С Оскаром сравнялся гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«У нас было очень короткое обсуждение по этому поводу, и ответ «нет». У меня все еще равное количество очков с Максом и есть реальный шанс выиграть чемпионат, если все сложится в мою пользу. Да, так мы будем играть.

Шансы все еще есть, и подобное уже случалось раньше. Я знаю: невозможным это назвать нельзя. В то же время я понимаю, что шанс небольшой.

Даже если я идеально проведу заключительные два уик-энда, на это нельзя полагаться – нужно, чтобы другие обстоятельства сложились в мою пользу. Я очень хорошо это понимаю. Так что просто постараюсь выступить как можно лучше, как я стараюсь делать на каждом этапе. А потом посмотрим, как сложится все остальное», – сообщил австралиец.

Андреа Стелла: «Нет причин делать ставку на Норриса, пока у обоих гонщиков «Макларена» есть математические шансы»

7 интриг финала «Ф-1»: схватка за титул, $37 млн призовых и 4 дерби пилотов

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoМакс Ферстаппен
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoРед Булл
logoГран-при Катара
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Катара-2025. Стартовый порядок. Гонка – в 19:00
сегодня, 09:00
Гран-при Катара-2025. Расписание трансляций
вчера, 21:52
Условия титула Норриса на Гран-при Катара
вчера, 21:53
Макс Ферстаппен: «Постараюсь хорошо стартовать, а дальше действовать по ситуации»
вчера, 21:47
Фернандо Алонсо: «К третьему сегменту у нас закончились свежие комплекты шин. Так что я доволен восьмым местом»
вчера, 21:22
Андреа Кими Антонелли: «На последнем быстром круге немного перестарался и потерял контроль над задней осью болида»
вчера, 21:08
Оскар Пиастри: «Трасса в Катаре потрясающе подходит для болидов «Формулы-1»
вчера, 20:48
Джордж Расселл: «За сегодня все проехали на «медиуме» по 25 кругов – и износ передней левой шины у многих был на грани»
вчера, 20:30
Гельмут Марко: «Когда Ферстаппен рядом, большинство пилотов нервничают. Хорошо, что Пиастри впереди Норриса»
вчера, 20:05
Шарль Леклер: «Очень трудный уик-энд – машину сложно просто удерживать на трассе»
вчера, 20:04
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото