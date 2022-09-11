Джордж Расселл о подиуме: «Мы не так быстры, как хотелось бы, но довольны результатом»

Пилот подвел итоги Гран-при Италии, отметив, что несмотря на недостаток скорости остался доволен попаданием на подиум.

«Команде по радио я сказал, что не важно, быстры мы или нет, если продолжаем попадать на подиум. Но да, к сожалению, в этот уик-энд мы определенно не были так быстры, как нам хотелось бы. Тем не менее, в трех последних гонках мы дважды попали на подиум, а еще раз финишировали четвертыми. И мы можем быть довольны таким результатами.

Что до перехода на «хард», то нам нужно было делать хоть что-то, действовать иначе, если мы хотели побороться с Шарлем Леклером. Но соперники, к сожалению, сегодня были для нас слишком быстры. Но я рад, что мы хотя бы попытались – учитывая текущие позиции команды это все, что нам оставалось», – рассказал Расселл.

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