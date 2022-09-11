Шарль Леклер: «Не повезло с первым пит-стопом и виртуальной машиной безопасности»

Пилот «Феррари» высказался о поражении на Гран-при Италии.

Леклер отметил, что первый пит-стоп сложился неидеально:

«В целом темп сегодня не был плохим. Нам довольно сильно не повезло с тем, что режим виртуальной машины безопасности закончился, когда я был на пит-лейн на первой остановке. Мы были не против проехать на «медиуме» с учетом пит-стопа в режиме виртуальной машины безопасности, но, к сожалению, не получили полноценное преимущество».

Также Шарль прокомментировал то, что гонка завершилась за машиной безопасности, и он не смог побороться с пилотом :

«С первых же кругов мне казалось, что трасса чистая, и я ожидал рестарт. Но, может, происходило что-то, о чем я не знал – наверное, поэтому не удалось стартовать».

Что случилось на Гран-при Италии: Ферстаппен победил с 7-го места, «Феррари» промахнулась со стратегией, шансов у Леклера не было

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