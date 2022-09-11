Макс Ферстаппен: «Мне понравилась гонка. К сожалению, мы так и не дождались рестарта»

Пилот подвел итоги Гран-при Италии, отметив, что остался очень доволен победой в гонке.

Победив в гонке 2022 года, Ферстаппен впервые попал на подиум по итогам гонки, проводящейся на автодроме «Монца».

«Мы провели отличную гонку. И на шинах всех типов мы смотрелись хорошо. К сожалению, мы так и не дождались рестарта гонки, но в целом день прошел для нас очень хорошо.

Мне очень понравилась сегодняшняя гонка, я получил удовольствие. Отличный день. Да, на то, чтобы попасть на такой великий подиум, как здесь, нужно какое-то время», – рассказал Ферстаппен.

«Феррари» снова упустила победу – Ферстаппен выиграл Гран-при Италии

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