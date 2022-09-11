Шарль Леклер о роли победы в Монце в 2019-м: «Больше влияет накопленный опыт, а не та гонка»

Пилот считает несущественной роль победы в Монце-2019 в сегодняшней гонке.

Монегаск начнет с поул-позиции и будет полагаться на опыт в борьбе за первую позицию.

«Мне кажется, больше влияет опыт, который я накопил с 2019-го по сегодняшний день, чем та гонка в 2019-м. Я был совершенно другим пилотом, у меня часто возникали проблемы. Сейчас я в гораздо лучшем положении.

В 2019 году мне не хватало уверенности перед гонкой. В этом сезоне ситуация лучше, и, если честно, ощущения от отрезков с высокой загрузкой топлива очень хорошие.

Будет непросто, так как Макс [Ферстаппен] невероятно быстр. Но, уверен, мы способны это провернуть», – заявил Леклер.

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