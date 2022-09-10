Карлос Сайнс: «Чувствовал себя отлично и атаковал на пределе, очень хорошая квалификация»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, отметив, что остался доволен своим выступлением.
Завтрашнюю гонку Сайнс начнет с одной из последних позиций из-за штрафа за замену двигателя.
«Честно говоря, да, очень хорошая квалификация. Я чувствовал себя отлично и атаковал на пределе по ходу первого, второго и третьего сегмента. Единственной проблемой стало отсутствие слипстрима. Вероятно, в борьбе за позицию это стоило мне потери пары десятых секунды.
Хотя завтра я буду стартовать с конца пелотона, так что это в любом случае никак на меня не повлияет. Но на круге мне пару раз пришлось рискнуть, чтобы компенсировать отсутствие слипстрима. Я был быстрее в каждом повороте, но медленнее на прямых, поэтому не сумел улучшить свое время», – рассказал Сайнс.
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