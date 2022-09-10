Макс Ферстаппен: «Мне понравился круг в квалификации, но у «Ред Булл» было больше прижимной силы»

Пилот высказался о втором месте по итогам квалификации к Гран-при Италии.

Ферстаппен уступил гонщику Шарлю Леклеру, однако в любом случае потеряет пять позиций на старте заезда из-за замены мотора.

«Было близко, но мы решили использовать чуть больше прижимной силы, и это, возможно, не лучшее решение на одном быстром круге.

Но мы знали, что придется стартовать дальше, и можем провести сильную гонку. В целом круг вышел неплохим, мне он понравился. Думаю, завтра будет интересно», – сообщил лидер сезона.

Гран-при Италии-2022. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й

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