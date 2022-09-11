Алонсо повторил рекорд Райкконена по количеству Гран-при в «Формуле-1»

Пилот проводит свой 349-й Гран-при в карьере.

В Монце двукратный чемпион «Формулы-1» сравнялся по данному показателю с рекордсменом – победителем сезона-2007 . На следующем этапе Фернандо станет самым опытным гонщиком в истории серии.

41-летний испанец продолжит выступать в «Ф-1» как минимум один сезон – он подписал контракт с .

Алонсо собрался гонять в «Ф-1» до 44 лет – и это великолепно! Он меняет представление о пилоте-ветеране – ведь до сих пор в топ-форме

Чем Алонсо кормят, что он и в 41 рвет «Ф-1»? Фернандо – о диете, бургерах и буррито вне Гран-при и тренировочном плане на гоночную неделю

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