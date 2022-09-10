Маттиа Бинотто о словах Элканна: «Амбиции «Феррари» всегда подразумевали достижение цели выиграть титул»

прокомментировал заявления президента «Феррари» Джона Элканна о том, что Скудерия должна выиграть титул в «Формуле-1» до 2026 года.

Руководитель «Феррари» признал, что команде нужно продолжать работу и прибавлять, чтобы добиться успеха.

«Думаю, что скорее речь шла о том, что нужно контролировать свои ожидания. При этом его точные слова относились к тому, что «Феррари» должна выиграть титул до 2026 года – начиная с настоящего момента. И мне кажется, что амбиции команды всегда подразумевали достижение этой цели – стремления как можно раньше выиграть титул.

И оценивая нынешний сезон, мы прекрасно осознаем, что команде требуется сделать определенные шаги, необходимые для того, чтобы мы могли выиграть чемпионат.

Я считаю, что в сравнении с прошлым сезоном «Феррари» добилась колоссального прогресса в разработке болида. Чтобы найти другие примеры подобного прогресса нужно будет вернуться на очень много лет в прошлое.

В целом команда проделала фантастическую работу, занимаясь нынешней машиной, но неприятные ситуации все равно возникают. И в первую очередь нужно заниматься проблемой надежности техники – потому что именно поломки болида стоили нам побед минимум в паре гонок, а чтобы выиграть чемпионат вам нужна надежная машина, вне всяких сомнений.

Действия команды по ходу гонки, стратегия, пит-стопы – во всех этих областях нам требуются улучшения. По ходу гонки ошибки всегда возможны. Невозможно работать идеально, но…нам нужно быть лучшими, а тот факт, что мы по-прежнему допускаем ошибки означает, что у нас по-прежнему есть области, в которых нужно прибавлять», – рассказал Бинотто.

«Феррари» раскрутит на полную новый облегченный мотор и ставит экстремальное крыло. Это жажда реванша и победы на Гран-при Италии

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