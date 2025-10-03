Гельмут Марко: «Данн очень напоминает пилота «Ред Булл»
Марко заявил, что экс-пилот программы «Макларена» подходит «Ред Булл».
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал потенциальный переход Алекса Данна в австрийскую программу.
Ирландский гонщик, выступающий в «Формуле-2», покинул «Макларен».
«Теперь он свободен, и мы ведем переговоры. Он очень агрессивный и быстрый гонщик, который хорошо контролирует болид. В данный момент он также допускает много ошибок.
Но он очень напоминает пилота «Ред Булл», – подчеркнул босс.
Алекс Данн покинул молодежную программу «Макларена»
Алекс Данн близок к переходу в молодежную программу «Ред Булл» (RN365)
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости