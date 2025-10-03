Карлос Сайнс об условиях в Сингапуре: «Надеюсь, в гонке система охлаждения продержится хотя бы час»

Сайнс объяснил, в чем сложность этапа в Сингапуре.

Пилот «Уильямса » поделился мнением об условиях на Гран-при Сингапура.

В связи с тем, что в субботу и воскресенье ожидается жара выше 30 градусов, ФИА объявила режим тепловой угрозы – это значит, что либо гонщики должны использовать специальные охлаждающие жилеты, либо в болиды будет добавлен балласт, равный массе жилета. При этом в любом случае в машины установят оборудование для охлаждения.

«Думаю, сама по себе температура не так страшна для нас. У нас есть пример в виде Венгрии, где очень жарко, но там нет влажности. Сама влажность тоже не проблема, если не слишком жарко. Но когда при высокой влажности температура достигает 28-30 градусов и выше, то становится, как в Сингапуре, – очень трудно.

Команды работают над тем, чтобы система охлаждения работала все лучше и лучше. Сначала она работала где-то полчаса. Надеюсь, теперь он сможет продержаться хотя бы час. Гонка же длится два часа.

Я выступал в Сингапуре 10 раз. Если система охлаждения сломается или не будет работать, то я не стану переживать. Я проеду гонку. Если все будет работать, то будет лучше, ведь так нам придется меньше мучаться», – сказал Сайнс .

На Гран-при Сингапура объявлена тепловая угроза – команды будут обязаны использовать системы охлаждения для гонщиков

