Дженсон Баттон об авариях Пиастри в Баку: «Очень необычно для пилота такого калибра»

Баттон назвал необычным выступление Пиастри в Баку.

Эксперт Sky Sports и чемпион «Ф-1» 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о провале Оскара Пиастри на Гран-при Азербайджана .

В Баку австралиец разбил болид в третьем сегменте квалификации, а позже попал в похожую аварию в начале гонки.

«Будет интересно посмотреть, как это на него повлияет. Если он сможет списать все на сложный уик-энд, а я надеюсь, он сможет, то он вновь будет быстр.

Но это было необычно – он, по сути, дважды попал в один и тот же инцидент. Для пилота такого калибра это очень необычно», – сказал Баттон.

