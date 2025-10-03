  • Спортс
Дженсон Баттон об авариях Пиастри в Баку: «Очень необычно для пилота такого калибра»

Баттон назвал необычным выступление Пиастри в Баку.

Эксперт Sky Sports и чемпион «Ф-1» 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о провале Оскара Пиастри на Гран-при Азербайджана.

В Баку австралиец разбил болид в третьем сегменте квалификации, а позже попал в похожую аварию в начале гонки.

«Будет интересно посмотреть, как это на него повлияет. Если он сможет списать все на сложный уик-энд, а я надеюсь, он сможет, то он вновь будет быстр.

Но это было необычно – он, по сути, дважды попал в один и тот же инцидент. Для пилота такого калибра это очень необычно», – сказал Баттон.

Гран-при Сингапура-2025. 1-я практика. Алонсо – 1-й, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
