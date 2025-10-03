Дженсон Баттон: «Удивлен, что «Мерседес» и Расселл все еще не подписали контракт»

Баттон высказался о переговорах Расселла и «Мерседеса».

Эксперт Sky Sports и чемпион «Ф-1» 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о ситуации с контрактом Джорджа Расселла в «Мерседесе ».

«Надеюсь, скоро они его подпишут, потому что в этом году он отлично выступает. Не думаю, что кто-нибудь справится лучше.

Его выступления были исключительными – он правда невероятен. Джордж все еще молод, ему далеко до конца карьеры. Я удивлен, что они все еще не подписали контракт. Надеюсь, скоро это произойдет.

[В Баку] этап складывался для него не лучшим образом вплоть до гонки. В начале уик-энда он плохо себя чувствовал, но все же сумел добиться отличного результата в виде второго места», – заявил Баттон.

Джордж Расселл: «Каждое продление контракта является одним из наиболее важных моментов жизни, все должно быть сделано правильно»

