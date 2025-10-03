«Однажды «Феррари» изобретет зеркала, надеюсь». Пиастри о Хэмилтоне в практике
Пиастри резко отреагировал на «Феррари» и Хэмилтона.
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о сопернике из «Феррари» Льюисе Хэмилтоне, который помешал ему в первом повороте на быстром круге.
Инцидент случился в первой тренировке перед Гран-при Сингапура.
«Однажды «Феррари» изобретет зеркала, надеюсь», – произнес лидер сезона по радио.
Гран-при Сингапура-2025. 1-я практика. Алонсо – 1-й, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й
