Президент «Феррари» Элканн: «Уверен, Скудерия выиграет оба титула «Ф-1» до 2026 года»

Президент «Феррари» Джон Элканн рассказал, когда Скудерия победит в чемпионате, и поделился мнением о текущей ситуации в итальянской команде.

– Чего можно ожидать от «Феррари»?

– В этом сезоне мы конкурентоспособны, как я предсказывал два года назад. И нам удалось претворить скорость в победы – мы наконец четырежды вернулись на верхнюю ступень подиума.

– Чувствуете ли вы злость из-за ошибок на пит-стопах как главный фанат «Феррари»?

– Если ты болельщик, но у тебя есть обязанности, надо понимать, как перевести боль и порой злобу в волю к улучшению ситуации. Если не чувствуешь злость, это проблема. Если ты чувствуешь только злость – это еще хуже.

– Вы уверены в лидерах Скудерии?

– Я доверяю и нашим инженерам и благодарен им за усилия. Но нет сомнений, что работа в Маранелло, на пит-стопах, на пит-уолл и за рулем должна быть более зрелой. Необходимо продолжать рост, и это касается механиков, инженеров, гонщиков и, конечно, менеджмента, в том числе руководителя команды. Мы видели [проблемы] с надежностью, пилотажем, стратегией… Ошибок по-прежнему слишком много.

– Когда, на ваш взгляд, «Феррари» снова сможет победить в чемпионате?

– У нас конкурентоспособный болид. Надо сохранять скромность и обладать смелостью и нацеленностью на прогресс.

В первую очередь мы хотели стать быстрыми, потому что над надежностью можно работать. Поэтому я убежден, что «Феррари» выиграет Кубок конструкторов и личный зачет до 2026 года. Нам повезло, что за рулем два отличных гонщика – пожалуй, лучшая пара пилотов в «Формуле-1».

– Сайнс не похож на традиционного второго номера. Могут ли Леклер и Сайнс стать двумя лидерами?

– Я считаю, что у нас прекрасные гонщики. Уверен, что мы выиграем не только командный титул, но и чемпионат гонщиков, и в этом смысле на поул-позиции.

– Довольны ли вы работой Маттиа Бинотто?

– Доволен – нет, ведь я полагаю, что всегда можно добиться прогресса. Но я считаю, что выбор Бинотто и его команды был верным. Благодаря ним мы снова конкурентоспособны и побеждаем.

– Ударили ли по «Феррари» новые правила по борьбе с галопированием, которые пошли на пользу ?

– Я не думаю, что команда выигрывает или проигрывает из-за судей или правил. Побеждает тот, кто сильнее. И чем мощнее соперники, тем больше удовлетворения от успехов.

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