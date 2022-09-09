Карлос Сайнс: «В текущей конфигурации наша машина, как кажется, хорошо работает в этот уик-энд»

Пилот «Феррари» подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Италии.

«В целом позитивный день. Хотя нам еще предстоит проанализировать все данные. Но вообще я очень комфортно чувствовал себя за рулем болида. Наша машина в текущей конфигурации, как кажется, хорошо работает в этот уик-энд.

При этом нам еще многое нужно сделать, чтобы улучшить гоночный темп. Так что сейчас мы изучим каждую деталь и постараемся улучшить свой темп в субботу, и особенно в воскресенье», – рассказал Сайнс.

«Феррари» раскрутит на полную новый облегченный мотор и ставит экстремальное крыло. Это жажда реванша и победы на Гран-при Италии

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