Шарль Леклер: «Особенно доволен гоночным темпом «Феррари» – по ощущениям он сильнее, чем квалификационный»

считает, что «Феррари» способна показать скорость в гоночных условиях.

В нынешнем сезоне Скудерия обычно проявляет себя лучше в квалификациях, однако на Гран-при Италии ситуация может измениться.

«Я вполне доволен первыми ощущениями от машины. Мы ожидали, что день сложится труднее с учетом этапа в Спа, где была схожая аэродинамическая конфигурация. Завтра надо прибавить, но впечатления неплохие. Не знаю, насколько скрывает темп, но мои ощущения от болида хорошие. Надеюсь, в следующие дни будет то же самое.

Полагаю, я могу завоевать поул. Если сможем сложить все воедино, потенциал есть. Сегодня мы попробовали разные вещи, и баланс был нестабильным, однако мы поняли, в каком направлении двигаться.

По ощущениям гоночный темп даже сильнее, чем квалификационный. Я особенно доволен кругами с высокой загрузкой топлива. Все прошло хорошо», – отметил гонщик «Феррари».

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