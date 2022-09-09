Фернандо Алонсо: «2012-й и 2022-й – мои лучшие сезоны в «Ф-1». Ждем 2032-й»

Пилот пошутил, что проведет в «Формуле-1» еще десять лет.

Также двукратный чемпион мира оценил текущий сезон в сравнении с предыдущими.

«Я доволен и горжусь выступлениями. Думаю, нынешний и 2012-й – лучшие для меня сезоны, даже выше, чем чемпионские, когда у нас была доминирующая машина.

2012-й, 2022-й… ждем 2032-й!» – заявил 41-летний гонщик.

Испанец прокомментировал тот факт, повторит рекорд по гонкам в «Ф-1» (350) в эти выходные в Монце:

«Я не особо углубляюсь в это, просто рад гоняться в «Формуле-1» так долго. Еще два сезона или сколько там – конечно, я достигну отметки в 400 этапов. Это большой показатель, он демонстрирует мою страсть к «Ф-1», нацеленность выступать на высоком уровне. Если не даешь результат, команды не позволят тебе провести 400 Гран-при, это точно».

Алонсо собрался гонять в «Ф-1» до 44 лет – и это великолепно! Он меняет представление о пилоте-ветеране – ведь до сих пор в топ-форме

Чем Алонсо кормят, что он и в 41 рвет «Ф-1»? Фернандо – о диете, бургерах и буррито вне Гран-при и тренировочном плане на гоночную неделю

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram