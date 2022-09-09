«Формула-1» провела минуту молчания в память о Елизавете II перед практикой на Гран-при Италии

Команды и гонщики «Формулы-1» почтили память королевы Великобритании Елизаветы II.

Перед первой практикой на прошла минута молчания. Накануне руководитель «Ф-1» , а также многие пилоты и боссы команд выразили свои соболезнования.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.

Доменикали выступил с заявлением от лица «Формулы-1» в связи с кончиной Елизаветы II: «Выражаем глубочайшие соболезнования Королевской семье и народу Великобритании»

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