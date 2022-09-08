Доменикали выступил с заявлением от лица «Формулы-1» в связи с кончиной Елизаветы II: «Выражаем глубочайшие соболезнования Королевской семье и народу Великобритании»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали от лица всей гоночной серии выразил соболезнования в связи со кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.

К соболезнованиям уже присоединились все команды «Формулы-1» и подавляющее большинство гонщиков и руководителей: , , , , «Феррари», Льюис Хэмилтон, Ландо Норрис, Джордж Расселл, Кристиан Хорнер и другие.

«На протяжении более семидесяти лет она с достоинством и истинной преданностью посвящала свою жизнь государственной службе и вдохновляла огромное число людей по всему миру. выражает глубочайшие соболезнования Королевской семье, а также народу Великобритании и Содружества», – сообщил Доменикали.

Елизавета II ушла из жизни сегодня в возрасте 96 лет.

Она взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти своего отца — короля Георга VI.

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