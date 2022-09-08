Ландо Норрис о борьбе с «Альпин» в Кубке конструкторов: «Соперники были быстрее с первого дня этого сезона»

Пилот сомневается в перспективах команды как-то повторить прошлогодний успех на и попасть на подиум.

«В целом сейчас мы не так конкурентоспособны, как были в прошлом сезоне. К тому же все остальные соперники сделали неплохой шаг вперед – например, . Просто очень высокая конкуренция. Понятно, что сейчас мы находимся слишком далеко позади от «Феррари» – а значит это еще две машины, отделяющие нас от возвращения на подиум.

Мы все равно постараемся выложиться на максимуме своих возможностей. К тому же мы не приезжаем на гонки, думая «в прошлом году у нас здесь был вот такой результат, значит в этом году нужно выступить не хуже». Да и в том же Зандворте в этом году мы, как мне кажется, выступили заметно лучше, чем в прошлом. Так что где-то дела и правда идут лучше.

Но да, понятное дело, что в этом году у нас нет такого количества попаданий на подиум, как в прошлом. Просто потому что машина в целом на дистанции сезона стала медленнее».

При этом Норрис считает, что с точки зрения уровня выступлений «Макларен» справляется лучше своих нынешних главных конкурентов из «Альпин» – поскольку болид французской команды, по мнению Ландо, был быстрее «Макларена» на протяжении всего сезона. При этом на данный момент преимущество «Альпин» над «Маклареном» в общем зачете составляет всего 24 очка:

«Соперники из «Альпин» были быстрее нас фактически с первого дня этого сезона. Они в целом были быстрее нас. В этом сезоне было может 3-4 гонки, где мы были быстрее «Альпин». В то время как на подавляющем большинстве этапов их машина была быстрее. Так что с учетом того, какое именно сейчас у них есть преимущество по очкам в общем зачете можно сказать, что мы на самом деле очень неплохо поработали, а вот они сработали далеко не лучшим образом.

Можно посмотреть на разницу в скорости в квалификациях. На то, какую разницу в гоночном темпе мы порой видим. У нас такого преимущество не было никогда. Только наоборот. Так что их машина лучше, они просто проводят свой сезон несколько хуже нас, допустили больше ошибок.

В Австралии Фернандо Алонсо боролся за 2-3 место в третьем сегменте квалификации, а мы были далеко позади. Так что их машина и правда лучше – и так было более или менее весь этот сезон. Так что как команда мы, как мне кажется, пока отработали лучше них. Теперь же они, вероятно, доработали пару недостающих вещей, может еще немного улучшили свой болид».

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