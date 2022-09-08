Нико Росберг: «Мерседес» способен выиграть гонку в 2022-м, особенно Хэмилтон»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг верит в победу «Мерседеса» в гонке в этом сезоне.
Особо Росберг выделил шансы своего экс-напарника Льюиса Хэмилтона на успех.
«В календаре еще есть пара трасс, которые подходят болидам «Мерседеса», автодромы с высокой прижимной силой и не столь длинными прямыми. Безусловно, я считаю, что «Мерседес» способен выиграть гонку, особенно Льюис – чтобы продолжить рекорд с победами в каждом сезоне своей карьеры в «Ф-1».
Интересно будет последить. В Задворте они подобрались очень близко, так что шанс есть, это возможно. Машина становится быстрее и быстрее, будет здорово», – сказал эксперт Sky Sports.
Трасса Гран-при Италии не подойдет «Мерседесу», предположил Нико:
«Ожидаю, что будет похоже на гонку в Спа с доминированием Ферстаппена и «Ред Булл». Наверное, «Феррари» окажется довольно близко в квалификации, но в гонке их ждут проблемы.
К сожалению, проблема «Мерседеса» в том, что в поворотах у них примерно та же прижимная сила, что и у соперников, а на прямых им тяжело. Лобовое сопротивление машины очень высокое, и в Монце это по ним ударит».
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