Нико Росберг: «Мерседес» способен выиграть гонку в 2022-м, особенно Хэмилтон»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года верит в победу «Мерседеса» в гонке в этом сезоне.

Особо Росберг выделил шансы своего экс-напарника на успех.

«В календаре еще есть пара трасс, которые подходят болидам «Мерседеса», автодромы с высокой прижимной силой и не столь длинными прямыми. Безусловно, я считаю, что «Мерседес» способен выиграть гонку, особенно Льюис – чтобы продолжить рекорд с победами в каждом сезоне своей карьеры в «Ф-1».

Интересно будет последить. В Задворте они подобрались очень близко, так что шанс есть, это возможно. Машина становится быстрее и быстрее, будет здорово», – сказал эксперт Sky Sports.

Трасса Гран-при Италии не подойдет , предположил Нико:

«Ожидаю, что будет похоже на гонку в Спа с доминированием Ферстаппена и . Наверное, окажется довольно близко в квалификации, но в гонке их ждут проблемы.

К сожалению, проблема «Мерседеса» в том, что в поворотах у них примерно та же прижимная сила, что и у соперников, а на прямых им тяжело. Лобовое сопротивление машины очень высокое, и в Монце это по ним ударит».

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