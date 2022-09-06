«Феррари» представила желтые футболки для Гран-при Италии

«Феррари» подготовила коллекцию Giallo Modena Special Edition для домашнего этапа в Монце.
Шарль Леклер и Карлос Сайнс представили желтые футболки. Giallo Modena – оттенок, который использовался при покраске автомобилей «Феррари», в том числе культового F40.
Гран-при Италии пройдет с 9 по 11 сентября.
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