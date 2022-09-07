Ландо Норрис о шансах «Макларена» повторить успех на Гран-при Италии: «К сожалению, предпосылок для этого совсем немного»

Пилот рассказал, что не видит предпосылок для повторения командой прошлогоднего результата на .

В сезоне-2021 на этапе в Монце гонщикам «Макларена» удалось сделать дубль – Даниэль Риккардо выиграл гонку, а Ландо Норрис финишировал вторым.

«К сожалению, предпосылок для этого совсем немного. Да, конечно, я хотел бы продолжать верить, и буду делать это, но я думаю, что нас ждет очень трудный уик-энд.

При этом я считаю, что сейчас мы дошли до момента, когда в полной мере понимаем сильные и слабые стороны нашей машины. И теперь нам нужно разработать хороший план действий для борьбы с этими проблемами. Понятно, что это займет какое-то время, но теперь мы хотя бы понимаем, с чем имеем дело.

Вопрос в том, сможем ли мы действительно понять, в чем именно дело, а потом внедрить решение в ДНК болида? Это наша следующая задача. И мы знаем, что это потребует времени, но мы продолжим стараться», – рассказал Норрис.

Над Риккардо теперь издевается даже «Ф-1» – титром «снова страдает» в официальной презентации гонки

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram