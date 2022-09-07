Отмар Сафнауэр о ситуации с Пиастри: «Имидж«Альпин» формируется в зависимости от того, как мы выступаем на трассе»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр не согласен с тем, что имидж команды мог серьезно пострадать из-за истории с уходом .

После того, как Фернандо Алонсо решил перейти в «Астон Мартин», в «Альпин» сразу объявили о контракте с Пиастри, однако австралийский гонщик опроверг данное заявление. Поскольку в тому моменту уже имел на руках контракт с «Маклареном».

Комиссия ФИА по регистрации и утверждению контрактов пилотов «Формулы-1» приняла решение в пользу Пиастри и «Макларена». В то время как в «Альпин» пока не определились с именем нового пилота – предполагается, что новым напарником Эстебана Окона может стать Пьер Гасли.

«Мне кажется, что имидж «Альпин» формируется в зависимости от того, что происходит на трассе, и как мы там выступаем. И именно на этом мы сейчас и сосредоточены. Мы делаем все, что можем – не только в контексте результатов этого сезона, но и стараемся продолжать улучшать нашу команду.

Сейчас мы занимаемся привлечением кадров, рекрутингом, тратим средства на улучшенные инструменты. Мы понимаем, что требуется «Альпин», чтобы соперничать с командами из топ-3 «Формулы-1».

Это наша цель – выиграть чемпионский титул в течение пяти лет. Но чтобы это произошло, для начала нужно заложить основу, фундамент. И сейчас мы находимся в процессе. Так что лучшее, что мы можем сделать для улучшения имиджа «Альпин» – это побеждать на трассе, именно это мы и пытаемся сделать», – рассказал Сафнауэр.

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