Пол ди Реста: «Мне кажется, очень немногие пилоты пилоты смогут поладить с Оконом в качестве напарников»

Бывший пилот «Формулы-1», а ныне комментатор Sky Sports Пол ди Реста высказался о будущем составе команды «Альпин».

В следующем сезоне новым напарником станет – в том случае, если гонщик «Индикара» Колтон Херта получит суперлицензию.

При этом сам Окон, отвечая на вопросы о предпочтениях относительно кандидатуры нового напарника, дважды отмечал, что хотел бы выступать в с Миком Шумахером.

В то же время, по словам ди Ресты, Окон является человеком с непростым характером и что далеко не каждый пилот уживется с ним в одной команде:

«Честно говоря, как мне кажется, очень немногие пилоты смогут поладить с Оконом в качестве напарников. Мы все слышали некоторые высказывания по радио. Да, на трассе они стараются работать как команда, но что происходит за пределами трассы? Поладить с Оконом может быть очень непросто. У Серхио Переса тоже были с этим проблемы», – рассказал ди Реста.

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