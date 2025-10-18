MotoGP. Гран-при Австралии. Беццекки выиграл спринт, Фернандес – 2-й, Акоста – 3-й, Алекс Маркес – 6-й, Баньяя – 19-й

Беццекки выиграл спринт MotoGP в Австралии.

Гонщик «Априлии» Марко Беццекки на первом круге спринта опередил обладателя поул-позиции Фабио Куартараро из «Ямахи», а затем довел заезд до победы.

Второе место занял пилот «Трэкхаус Рейсинг» Рауль Фернандес, принесший «Априлии» дубль, третье – гонщик «КТМ» Педро Акоста, а Куартараро в итоге стал седьмым.

Франческо Баньяя и его напарник по «Дукати» Микеле Пирро, заменяющий травмированного Марка Маркеса, стали худшими из финишировавших.

MotoGP

Гран-при Австралии

Филлип-Айленд, остров Филлипа

18 октября 2025 года

Спринт

1. Марко Беццекки («Априлия») – 13 кругов

2. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +3,149

3. Педро Акоста («КТМ») +5,310

4. Джек Миллер («Прамак») +5,376

5. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +5,416

6. Алекс Маркес («Грезини») +6,109

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +8,706

8. Лука Марини («Хонда») +8,938

9. Пол Эспаргаро («Тек 3») +9,252

10. Энеа Бастианини («Тек 3») +9,752

11. Хоан Мир («Хонда») +10,231

12. Жоан Зарко («ЛЧР») +12,104

13. Алекс Ринс («Ямаха») +12,132

14. Мигел Оливейра («Прамак») +17,494

15. Франко Морбиделли («ВР46») +18,967

16. Лоренцо Савадори («Априлия») +25,185

17. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +27,784

18. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +28,945

19. Франческо Баньяя («Дукати») +32,408

20. Микеле Пирро («Дукати») +35,523

Сошли:

Фермин Альдегер («Грезини»)

Брэд Биндер («КТМ»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марк Маркес – 545

2. Алекс Маркес – 366

3. Франческо Баньяя – 274

4. Марко Беццекки – 266

5. Педро Акоста – 222

