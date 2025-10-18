MotoGP. Гран-при Австралии. Беццекки выиграл спринт, Фернандес – 2-й, Акоста – 3-й, Алекс Маркес – 6-й, Баньяя – 19-й
Гонщик «Априлии» Марко Беццекки на первом круге спринта опередил обладателя поул-позиции Фабио Куартараро из «Ямахи», а затем довел заезд до победы.
Второе место занял пилот «Трэкхаус Рейсинг» Рауль Фернандес, принесший «Априлии» дубль, третье – гонщик «КТМ» Педро Акоста, а Куартараро в итоге стал седьмым.
Франческо Баньяя и его напарник по «Дукати» Микеле Пирро, заменяющий травмированного Марка Маркеса, стали худшими из финишировавших.
Гран-при Австралии
Филлип-Айленд, остров Филлипа
18 октября 2025 года
Спринт
1. Марко Беццекки («Априлия») – 13 кругов
2. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +3,149
3. Педро Акоста («КТМ») +5,310
4. Джек Миллер («Прамак») +5,376
5. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +5,416
6. Алекс Маркес («Грезини») +6,109
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +8,706
8. Лука Марини («Хонда») +8,938
9. Пол Эспаргаро («Тек 3») +9,252
10. Энеа Бастианини («Тек 3») +9,752
11. Хоан Мир («Хонда») +10,231
12. Жоан Зарко («ЛЧР») +12,104
13. Алекс Ринс («Ямаха») +12,132
14. Мигел Оливейра («Прамак») +17,494
15. Франко Морбиделли («ВР46») +18,967
16. Лоренцо Савадори («Априлия») +25,185
17. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +27,784
18. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +28,945
19. Франческо Баньяя («Дукати») +32,408
20. Микеле Пирро («Дукати») +35,523
Сошли:
Фермин Альдегер («Грезини»)
Брэд Биндер («КТМ»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Марк Маркес – 545
2. Алекс Маркес – 366
3. Франческо Баньяя – 274
4. Марко Беццекки – 266
5. Педро Акоста – 222
