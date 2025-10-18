  • Спортс
  Шарль Леклер о том, где «Феррари» теряет время: «Везде. Таков потенциал болида, кажется»
Шарль Леклер о том, где «Феррари» теряет время: «Везде. Таков потенциал болида, кажется»

Леклер опечален скромной скоростью «Феррари» в Остине.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал десятым по итогам квалификации к спринту на Гран-при США, после чего ответил на вопрос, где команда теряет время.

«Везде.

Мой круг в третьем сегменте получился чистым, особых сожалений по поводу своих действий нет. Может, немного не хватило наката на шинах «медиум» с утра, чтобы чуть лучше настроить машину и выжать еще десятую или полторы – не знаю. Но этого недостаточно – сейчас мы так сильно отстаем», – сообщил монегаск.

Шарль также поделился мыслями о возможном прорыве Скудерии в субботу и воскресенье:

«Очень удивлюсь, если мы найдем что-то, что позволит совершить такой скачок. Надеюсь, я ошибаюсь, но, увы, сейчас кажется, что таков потенциал болида.

Меня очень удивили команды, которые сильно выступают в этот уик-энд – разумеется, если не считать «Макларен» и «Ред Булл», это ожидаемо. Есть Нико [Хюлькенберг] в группе лидеров – наверняка он проехал потрясающий круг, но он стабильно показывает скорость в эти выходные. Надо разобраться – может, [в «Заубере»] поняли то, чего не знаем мы.

В любом случае это очень плохой день».

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

В «Феррари» заменили коробку передач на болиде Леклера

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
