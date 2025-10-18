MotoGP. Гран-при Австралии. Куартараро выиграл квалификацию, Беццекки – 2-й, Миллер – 3-й
Куартараро взял поул на острове Филлипа.
Пилот «Ямахи» Фабио Куартараро опередил соперников из «Априлии» и «Прамака» Марко Беццекки и Джека Миллера.
Гран-при Австралии
Филлип-Айленд, остров Филлипа
18 октября 2025 года
Квалификация
1. Фабио Куартараро («Ямаха») – 1.26,465
2. Марко Беццекки («Априлия») +0,031
3. Джек Миллер («Прамак») +0,243
4. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,386
5. Педро Акоста («КТМ») +0,409
6. Алекс Маркес («Грезини») +0,455
7. Фермин Альдегер («Грезини») +0,530
8. Пол Эспаргаро («Тек 3») +0,530
9. Лука Марини («Хонда») +0,630
10. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,651
11. Франческо Баньяя («Дукати») +0,820
12. Алекс Ринс («Ямаха»)
