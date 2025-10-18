MotoGP. Гран-при Австралии. Куартараро выиграл квалификацию, Беццекки – 2-й, Миллер – 3-й

Куартараро взял поул на острове Филлипа.

Пилот «Ямахи» Фабио Куартараро опередил соперников из «Априлии» и «Прамака» Марко Беццекки и Джека Миллера.

MotoGP

Гран-при Австралии

Филлип-Айленд, остров Филлипа

18 октября 2025 года

Квалификация

1. Фабио Куартараро («Ямаха») – 1.26,465

2. Марко Беццекки («Априлия») +0,031

3. Джек Миллер («Прамак») +0,243

4. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,386

5. Педро Акоста («КТМ») +0,409

6. Алекс Маркес («Грезини») +0,455

7. Фермин Альдегер («Грезини») +0,530

8. Пол Эспаргаро («Тек 3») +0,530

9. Лука Марини («Хонда») +0,630

10. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,651

11. Франческо Баньяя («Дукати») +0,820

12. Алекс Ринс («Ямаха»)

