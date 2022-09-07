Дэвид Култхард: «Ферстаппен – выдающий гонщик. Он способен заставить вскочить на ноги целую страну»

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал, что уже считает одним из лучших гонщиков серии в истории, несмотря на его достаточно молодой возраст и всего один титул чемпиона на данный момент.

Ферстаппен дебютировал в «Ф-1» в возрасте 17 лет, а к настоящему моменту стал чемпионом 2022 года и выиграл в общей сложности 30 Гран-при.

«Просто посмотрите, как он выиграл титул в прошлом году. Он настоящий феномен, выдающийся гонщик, легенда. С самого начала, как только он попал в «Формулу-1», Макс смотрелся так же, как Сенна, Шумахер, Хэмилтон. Он пришел готовым побеждать.

Он выглядел не как новичок, которому еще только предстоит всему научиться. Я знаю, что сейчас приписываю Максу очень много заслуг, и что ему всего 24 года, но он и правда выдающийся гонщик.

Сам я таким никогда не был, но я ценю тяжелый труд и успех. Макс способен заставить вскочить на ноги целую страну. Не важно, сколько титулов он выиграл, он уже является одним из величайших гонщиков».

Култхард также считает, что Ферстаппен в этом сезоне может повторить и побить рекорд «Формулы-1» по количеству гонок, выигранных за один сезон.

На данный момент рекорд между собою делят Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель – 13 побед за сезон. Ферстаппен же в этом году выиграл 10 гонок из 15.

«Думаю, он способен побить этот рекорд. У «Ред Булл» все хорошо со скоростью болида, в то время как у команды Маттиа Бинотто все наоборот – из-за нехватки скорости у . Так что Макс вполне может выиграть 13 гонок. Ему даже не нужно столько побед, чтобы выиграть титул, но Макс просто проводит одну гонку за другой и всегда стремится побеждать».

Фанаты Хэмилтона затравили стратега «Ред Булл» за странный сход юниора из второй команды – почему? Ферстаппен правда поэтому выиграл?

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