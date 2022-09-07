Гран-при Италии-2022. Расписание трансляций

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Sports.ru представляет календарь 16-го этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Италии.

Заезды «Формулы-1»«Формулы-2» и «Формулы-3» в Монце покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Этап в Монце станет заключительным в сезоне «Ф-3» и предпоследним для «Ф-2».

Автодром Монца, Монца
9-11 сентября 2022 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 15:00 🌤️
2-я практика: 18:00 🌤️
 
Суббота
 
3-я практика: 14:00 🌤️
Квалификация: 17:00 🌤️
 
Воскресенье
 
Гонка: 16:00 🌤️
 
Расписание заездов «Формулы-2» и «Формулы-3»
 
Пятница
 
Практика «Ф-3»: 10:15
Практика «Ф-2»: 11:25
Квалификация «Ф-3»: 16:30
Квалификация «Ф-2»: 19:30
 
Суббота
 
1-я гонка «Ф-3»: 11:35
1-я гонка «Ф-2»: 19:00
 
Воскресенье
 
2-я гонка «Ф-3»: 9:35
2-я гонка «Ф-2»: 11:05
 
время московское
 

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