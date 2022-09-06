Марк Уэббер: «Карьеру Пиастри на более чем 80 процентов финансировали спонсоры и семья, а не «Альпин»

сообщил, что «Альпин» относительно немного потратила на карьеру .

Экс-пилот «Формулы-1» и менеджер Пиастри заявил, что успехи Оскара в младших сериях в основном покрывали спонсоры и семья, а также поделился своей версией событий.

Оскар в данный момент является резервистом «Альпин», а со следующего года будет выступать за «Макларен». Объявлению о переходе в британскую команду предшествовал твит Пиастри, где он опроверг заявление «Альпин» о повышении.

«Последовательность событий была такой, что Фернандо [Алонсо] по-прежнему оставался [в «Альпин»]. В тот момент, когда Оскар принял решение присоединиться к «Макларену», не стоял выбор между двумя гонщиками.

Твит Пиастри? Он был вынужден это сделать. Оскар знал, что контракта у него нет, что он уже подписался с другой командой, а «Альпин» выпустила заявление о том, что он будет выступать за них в следующем году.

Заявление поставило Оскара в неловкое положение, и, разумеется, он чувствовал себя неловко, когда ему пришлось прочертить линию на песке и абсолютно четко высказать свою позицию. Кроме этого, «Альпин» знала [о переходе в «Макларен»] заранее, что еще больше разочаровало Оскара.

Приход в «Формулу-1» – важнейший момент его жизни. А потом случилось это – совершенно неверное [объявление]. Очень трудная ситуация», – сказал Уэббер.

Высказывания о ключевой роли финансирования со стороны «Альпин» для карьеры Пиастри преувеличены, отметил Марк:

«Я считаю, что числа раздуты. Благодаря титулам в младших сериях у Оскара были хорошие деньги помимо инвестиций «Альпин». Более 80 процентов бюджета на младшие чемпионаты поступили от других спонсоров и семьи Оскара. Важно учитывать контекст».

Оскар Пиастри: «Я много раз говорил Сафнауэру, что уйду из «Альпин», а он объявил о моем повышении перед членами команды, не знакомыми с ситуацией»

Зачем «Макларену» новичок на место Риккардо – со скандалом и до $40 млн компенсаций? Как же звезды из США? Неужели лучше хода нет?

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