Йос Ферстаппен: «Думалось, что «Мерседес» извлек уроки из Абу-Даби-2021, но, видимо, нет»

Бывший гонщик «Формулы-1» поддел «Мерседес» после победы своего сына .

На Гран-при Нидерландов Льюис Хэмилтон претендовал на первое место, однако включение режима безопасности сбило его стратегию, и первое место вновь досталось . По этом поводу Ферстаппен-старший вспомнил скандальную развязку сезона-2021.

«Очень напряженная гонка, но «Ред Булл» снова оказался на высоте. А Макс перепробовал все шины и указал, какие подойдут лучше всего.

«Мерседес» тоже хорошо выступил и, безусловно, имел шанс на победу. Однако, к счастью, все сложилось для нас хорошо. Можно было бы подумать, что «Мерседес» извлек уроки из последней гонки прошлого сезона в Абу-Даби, но, видимо, нет.

Теперь на счету Макса десять побед в 15 Гран-при. То, что он демонстрирует – поразительно. Да, понятно, что у него есть преимущество, но нельзя считать себя богатым, если еще им не оказался», – сказал Йос.

Хэмилтон обложил «Мерседес» за потерю подиума. Но ему выдали лучшую стратегию для победы – пришлось извиняться

Что случилось на Гран-при Нидерландов: «Мерседес» рискнул с тактикой и схватился за победу, но Ферстаппену на реванш хватило прямой

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