Макс Ферстаппен: «Для успеха вам также нужен выдающийся гонщик – коим Хэмилтон и является»

Пилот «Ред Булл» прокомментировал высказывание своего соперника , который недавно похвалил австрийскую команду.

В своем интервью Хэмилтон признал, что был неправ, в 2011 году называя «Ред Булл» производителем напитков, а не гоночной командой. И отметил, что успехи «Ред Булл» стали возможны благодаря отличной командной работе и гению Эдриана Ньюи.

«Конечно, во многом успех обусловлен именно командной работой. И точно так же свои титулы выигрывал сам Льюис. Так работает .

Скорость машины чрезвычайно важна в достижении успеха, но вам также нужен выдающийся гонщик. Коим Льюис безусловно является. Выдающийся гонщик сможет опередить своего напарника, проявить себя в ключевых гонках.

Например, для меня, как и для Льюиса, выделяется дождевой Гран-при Турции. Когда на трассе было очень скользко – и тебе нужно было сохранять спокойствие и не допускать ошибок. Такую гонку способен выиграть только действительно хороший пилот. Именно в таких ситуациях выдающиеся гонщики проявляют себя на фоне просто очень быстрых, но не настолько хороших пилотов.

Так что да, скорость болида в «Ф-1» очень важна, но в борьбе двух напарников победить может только один, и вот тут гонщик может сделать разницу», – рассказал Ферстаппен.

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