Гельмут Марко: «К этапу в Монце мы должны получить четкий ответ от ФИА о суперлицензии Херты»

Советник подтвердил достижение договоренности о переходе Колтона Херты в в случае получения американцем суперлицензии, необходимой для выступления в «Формуле-1».

«Это довольно удивительно, но все заинтересованные стороны смогли прийти к соглашению. Но для начала мы должны получить определенный, четкий ответ от ФИА. Думаю, это должно случиться к этапу в Монце».

Марко подтвердил, что переход в «Альпин» станет возможным только в том случае, если Херта получит суперлицензию. И что в противном случае Гасли останется в «Альфа Таури» еще на год согласно условиям своего контракта:

«Нет, это одна большая сделка. Если все получится, то в Монце мы обо всем договоримся. Разумеется, это касается и Пьера».

Марко также надеется, что ФИА пойдет навстречу и выдаст Херте суперлицензию:

«Мы изучили регламент и уже обсудили все с ФИА. Из-за ковида в регламенте появился пункт, согласно которому очки (для получения суперлицензии) можно брать c трех из четырех последних сезонов. А также очки могут быть присуждены за один этап, если на нем гонщик не сумел достигнуть максимального результата не по своей вине.

Так что ничего неразумного в таком запросе нет. Херта выиграл семь гонок в «Индикаре» – на мой взгляд, это вполне сравнимо с семью победами в Гран-при. Так что будет досадно, если он не получит суперлицензию».

О ситуации с суперлицензией Херты в интервью Autosport высказался и руководитель «Ред Булл» :

«Я думаю, что этот вопрос должна решать ФИА. Мы просто хотим получить разъяснения относительно очков для суперлицензии, которые получают гонщики. Надеюсь, это случится в самое ближайшее время. Ведь этот вопрос играет ключевую роль в ситуации на рынке пилотов в данный момент.

Что касается Пьера Гасли, то он очень хорошо выступает за «Альфа Таури». Вряд ли у нас будет желание менять его – только в случае наличия действительно интересной альтернативы».

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