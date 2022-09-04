Тото Вольфф: «Мерседес» оставался в проигрыше при любой стратегии. Риск с Хэмилтоном стоил того»

считает, что «Мерседес» оказался в тяжелом положении в конце гонки в Зандворте.

За несколько кругов до конца Гран-при Нидерландов был введен режим виртуальной машины безопасности, а затем на трассе появился реальный сэйфти-кар. Джордж Расселл получил свежие шины и в итоге стал вторым, а остался на старых покрышках, вышел в лидеры, однако потом опустился на четвертое место.

По мнению исполнительного директора, альтернативные варианты стратегии оказались бы не лучше:

«Льюис был впереди, так что у нас в любом случае возникла бы проблема. Можно позвать Льюиса в боксы, потерять позицию по отношению к Ферстаппену и оставить Джорджа на трассе – проигрыш. Можно совершить двойной пит-стоп – проигрыш. Так что риск стоил того».

Хэмилтон эмоционально отреагировал на решения мостика во время гонки, однако после финиша поблагодарил команду за работу.

Вольфф считает, что нет необходимости дорабатывать правила, касающиеся режима виртуальной машины безопасности, при этом остался в недоумении от странного схода из . Тото заявил, что у него «нет слов» для того, чтобы описать ситуацию с остановкой Цуноды, возвращением в боксы, выездом на трек и новой остановкой, и добавил:

«Я считаю, что иногда правила играют в твою пользу, иногда нет. Это гонки, и все могут ошибаться. Но сегодня решения были абсолютно верными. Просто машина, которая вызвала машину безопасности, не должна была там находиться».

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