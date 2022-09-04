Джордж Расселл: «Мерседес» показал невероятный темп, но результат не совсем тот, на который надеялись»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Гран-при Нидерландов Авто

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал второе место на Гран-при Нидерландов.

Расселл уступил лишь пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, его партнер Льюис Хэмилтон финишировал четвертым.

«Сегодня мы показали невероятный темп. Результат для команды не совсем тот, на который мы надеялись, однако это дает уверенность на будущее.

То, что на подиуме три разные команды – это невероятно, и мы в «Мерседесе» понемногу приближаемся к верхней ступени подиума», – заявил британец.

Джордж также высказался об обгоне Хэмилтона, когда напарники были близки к контакту:

«Мы любим плотную борьбу».

Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов, Хэмилтон потерял подиум

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные