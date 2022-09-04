Джордж Расселл: «Мерседес» показал невероятный темп, но результат не совсем тот, на который надеялись»

Гонщик прокомментировал второе место на Гран-при Нидерландов.

Расселл уступил лишь пилоту , его партнер финишировал четвертым.

«Сегодня мы показали невероятный темп. Результат для команды не совсем тот, на который мы надеялись, однако это дает уверенность на будущее.

То, что на подиуме три разные команды – это невероятно, и мы в «Мерседесе» понемногу приближаемся к верхней ступени подиума», – заявил британец.

Джордж также высказался об обгоне Хэмилтона, когда напарники были близки к контакту:

«Мы любим плотную борьбу».

Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов, Хэмилтон потерял подиум

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram