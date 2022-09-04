Шарль Леклер о 3-м месте: «Трудно было подняться сильно выше»

Пилот Шарль Леклер высказался после третьего места на Гран-при Нидерландов.

Леклер сумел воспользоваться преимуществом по шинам и обогнал гонщика «Мерседеса» в борьбе за подиум. Гонку выиграл из .

«Если честно, трудно было подняться сильно выше. Нам немного не повезло с виртуальной машиной безопасности. Не знаю, поменяло ли бы это что-то – Макс сегодня оказался слишком быстрым.

Еще был , который на «харде» летел. У нас же возникли проблемы с тем, чтобы приспособиться к жестким покрышкам, так что мы это проанализируем», – сообщил монегаск.

Гран-при Нидерландов-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й

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