Шарль Леклер о 3-м месте: «Трудно было подняться сильно выше»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался после третьего места на Гран-при Нидерландов.
Леклер сумел воспользоваться преимуществом по шинам и обогнал гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в борьбе за подиум. Гонку выиграл Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
«Если честно, трудно было подняться сильно выше. Нам немного не повезло с виртуальной машиной безопасности. Не знаю, поменяло ли бы это что-то – Макс сегодня оказался слишком быстрым.
Еще был «Мерседес», который на «харде» летел. У нас же возникли проблемы с тем, чтобы приспособиться к жестким покрышкам, так что мы это проанализируем», – сообщил монегаск.
Гран-при Нидерландов-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й
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