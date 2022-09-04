Льюис Хэмилтон: «Машина «Мерседеса» – как человек с перепадами настроения. Не знаешь, с какой ноги она встанет»

Льюис Хэмилтон высказался о человеческих качествах болида «Мерседеса».

Семикратный чемпион «Формулы-1» поделился рассуждениями о том, что машина нестабильно показывает скорость, а также выразил надежду на то, что темп в квалификации к является хорошим знаком на будущее.

«Надеемся, потенциал у машины есть. Но я без понятия, хорошо или плохо она проявит себя в ближайших гонках. Остается только ждать.

Это как перепады настроения – похоже на человеческие качества. Ты не знаешь, с какой ноги она встанет», – заявил Льюис.

Исполнительный директор «Мерседеса» прокомментировал проблему и сообщил, что команда извлекла уроки из неудачного :

«Теперь мы понимаем больше. На основе данных, полученных в Спа, мы предполагали, что этап [в Нидерландах] будет складываться лучше – и вот. Я считаю, что болид конкурентоспособен в квалификациях. И, судя по практикам, есть быстрый гоночный темп.

Надо просто двигаться вперед. Команда прямо сейчас изучает проблемы с научной точки зрения: как нам развиваться? Что это означает для текущей концепции?

На мой взгляд, лучше запутаться, но показывать скорость, чем быть медленными и все понимать».

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