Льюис Хэмилтон: «Не понимаю, почему в прошлый уик-энд «Мерседес» отставал, а теперь внезапно сражается с лидерами»

признался, что озадачен нестабильной скоростью .

После неудачного этапа в Бельгии Хэмилтон претендовал на высокие позиции в квалификации к , однако его финальную попытку прервали желтые флаги. Льюис заявил, что предположение об упущенном поуле «очень оптимистичное», однако посчитал, что мог оказаться на первом ряду.

Хэмилтон начнет Гран-при с четвертой позиции.

«В этот уик-энд я доволен гораздо больше, у машины есть потенциал, но я просто не понимаю. В один уик-энд мы сильно отстаем, на следующем внезапно сражаемся с лидерами. Это очень странно.

Но сегодня позитивных моментов много. Думаю, если бы не желтые флаги, можно было бы надеяться на сражение за первый ряд. Это большой плюс. Надеюсь, что сокращение отставания по скорости на одном круге отразится и на гоночном темпе – было бы замечательно», – сообщил британец.

Также Льюис отметил, что в «Мерседесе» изучили проблемы, возникшие на :

«Это должно быть связано с аэродинамическими поверхностями и всем таким. Какие-то вещи мы могли сделать иначе и оказаться чуть ближе. Не на две секунды быстрее, но не знаю, почему мы это упустили. Мы исследуем разные вещи и постараемся лучше готовиться к гонкам.

Но в целом такой тип трассы, когда ты просто выкатываешь болид, лучше в плане оптимального дорожного просвета и так далее».

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