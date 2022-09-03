Серхио Перес о развороте: «Мне повезло, что я не повредил машину, удар мог быть очень сильным»

Пилот подвел итоги квалификации к , прокомментировав инцидент с разворотом болида на последнем быстром круге.

При этом болид Переса в аварии не получил повреждений и завтра гонщик будет стартовать пятым.

«В конечном счете мне очень повезло с тем, что я не повредил машину, потому что удар мог быть очень сильным. В целом все шло нормально, я просто слишком рано нажал на педаль газа и чуть-чуть задел гравий – в результате чего, к сожалению, потерял контроль над задней осью. Круг складывался очень неплохо – к сожалению, мне так и не удалось улучшить свое время.

Да, прорваться вперед в гонке буде очень непросто, но я сделаю что смогу, постараюсь использовать наш темп в гонке. Думаю, мы можем улучшить ситуацию и за счет стратегии, у нас есть хорошие варианты. Так что я надеюсь, что мы сможем опередить соперников и продемонстрируем хороший темп», – рассказал Перес.

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