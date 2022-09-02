Пьер Гасли: «Удивился, что Пиастри отказался от места в «Альпин». Смелый ход»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли не ожидал, что Оскар Пиастри откажется от места в «Альпин».
Резервист французской команды предположительно продолжит карьеру в «Макларене». Гасли считается претендентом на свободный кокпит в «Альпин».
«Я подумал, что это довольно смелый ход от Оскара – отказаться от места в «Ф-1», ведь ты понимаешь, как трудно туда попасть и получить поддержку «Альпин». Меня это достаточно сильно удивило», – признался Пьер.
Как утверждал руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр, Пиастри «не хватило порядочности». Гасли спросили о роли уважения и преданности в таких вопросах:
«Я понимаю, как все работает, и, думаю, могу об этом рассуждать. Я с «Ред Булл» девять лет, у нас было много хороших моментов. Единственный трудный период – сезон-2019. Тем не менее, я всегда чувствовал благодарность за предоставленные возможности, как бы ни складывались обстоятельства.
Я ни за что не попал бы в «Формулу-1» без их поддержки, без юниорской программы, куда я вступил в конце 2013 года. Надо помнить, кто тебе помог в начале пути, и всегда быть благодарным за такие вещи».
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