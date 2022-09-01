Карлос Сайнс: «Мне кажется, мы больше не увидим такой разницы в скорости между «Ред Булл» и «Феррари»

Пилот сомневается, что в оставшихся гонках сезона преимущество в скорости будет столь же подавляющим, как было на Гран-при Бельгии.

«Они постоянно, гонку за гонкой, понимают планку. Однако еще не так давно, как кажется, мы были значительно быстрее них по скорости на этапе в Австрии. Во Франции именно я сумел обогнать Переса, хотя в гонке стартовал двадцатым, а это было всего пару гонок назад. Так что я не думаю, что в «Ред Булл» и дальше будут контролировать ситуацию так, как это было в Спа.

Возможно, я слишком оптимистично настроен или питаю слишком большие надежды на то, что мы больше не увидим такой разницы в скорости между нами. Но мне кажется именно так – хотя, возможно, результат этого уик-энда скажет мне, что я не прав в своих суждениях. Посмотрим», – рассказал Сайнс.

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